Опередили Турцию, уступили РФ: Украина заняла 50-е место в мире по качеству человеческого капитала

Украина

Украина заняла 50-е место в мире по качеству человеческого капитала. Об этом сказано в исследовании Всемирного банка Human Capital Index.

Всего в рейтинг вошло 157 стран. По «качеству человеческого капитала» Украина опередила Грузию, Молдову, Румынию и Турцию, однако уступила России, Польше и Казахстану.

Расчет «качества человеческого капитала» берет во внимание такие показатели человеческого ресурса, как знания, навыки и здоровье. Учитывая риски, существующие в каждой стране, специалисты пытаются спрогнозировать ценность для общества рожденных сегодня детей на момент достижения ими 18-летия.

Human Capital Index рассчитывается на основе «выживания» (шансы детей дожить до школы), «образования» (качество и объем образования) и «здоровья» (состояние организма детей при окончании школы).

«Индекс человеческого капитала» варьируется по шкале от 0 до 1. Лидер рейтинга Сингапур имеет 0,88 балла, аутсайдер Чад — 0,28. Украина набрала 0,65 балла. При этом авторы рейтинга очень высоко оценивают шансы украинцев дожить до 5-летнего возраста — 0,99 балла.

Авторы исследования Всемирного банка утверждают, что 56% новорожденных во всем мире будут зарабатывать почти вдвое меньше, чем могли бы, если бы правительства их стран эффективнее вкладывали средства в здравоохранение и образование.

В Чаде, который замыкает рейтинг Human Capital Index, доходы нынешних младенцев через 18 лет будут составлять всего 29% от их потенциала. В лидере рейтинга Сингапуре потенциал заработка 88%, а в США, которые занимают 24-ю строчку между Израилем и Макао, заработок молодежи оценен в 76% от ее потенциальных возможностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», создатель MicrosoftБилли Гейтс считает, что человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие не подозревают.

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