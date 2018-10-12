- 10:50 Химатака в Армянске: "тяжелый воздух" накрыл еще один поселок в Крыму
- 10:48 18-летняя украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Гонконге
- 10:40 Сухо, солнечно, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине
- 10:34 Ровно 70 лет назад построили газопровод «Дашава — Киев», по которому газ шел из Украины в Россию
- 10:30 Три взрыва в час: что сейчас происходит на взорванных складах под Ичней
- 10:24 Лучший теннисист мира с лопатой в руках спасает родной город от наводнения
- 10:24 Докатались: в Киеве из-за постоянных краж закрывают станцию проката велосипедов
- 10:18 Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси подтвердила сделку
- 10:00 Квартиры в Киеве подорожают: названы примерные сроки
- 9:50 Украина – Чехия: перед матчем Лиги наций Шевченко вызвал в сборную лучшего бомбардира «Ворсклы»
На убитом на Донбассе россиянине была надета украинская форма
На эту особенность обратил внимание офицер ВСУ.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») сообщил на своей странице в Facebook об очередном ликвидированном российском наемнике.
8 октября на Донбассе погиб боевик из Санкт-Петербурга Никита Ширяев («Питер»), 1986 года рождения, который проходил службу в российско-оккупационных войсках — 2-м «армейском корпусе ДНР».
Читайте также: Отравление с летальным исходом: у боевиков «ДНР» снова потери
«Очень интересная форма», — подметил Штефан, комментируя фото террориста. «Да, это пиксель украинского образца», — констатировал он.
Как известно, с самого начала войны боевики нередко надевали на «спецзадания» форму ВСУ, чтобы потом обвинять украинскую армию в различных преступлениях. На оккупированных территориях даже есть специальные пошивочные цеха, которые приводят в порядок такой камуфляж.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик одного из подразделений российско-оккупационных войск подорвался на участке, который заминировала учебная саперная группа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.