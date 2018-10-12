Украина

На убитом на Донбассе россиянине была надета украинская форма

На эту особенность обратил внимание офицер ВСУ.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») сообщил на своей странице в Facebook об очередном ликвидированном российском наемнике.

8 октября на Донбассе погиб боевик из Санкт-Петербурга Никита Ширяев («Питер»), 1986 года рождения, который проходил службу в российско-оккупационных войсках — 2-м «армейском корпусе ДНР».

Читайте также: Отравление с летальным исходом: у боевиков «ДНР» снова потери

«Очень интересная форма», — подметил Штефан, комментируя фото террориста. «Да, это пиксель украинского образца», — констатировал он.

Как известно, с самого начала войны боевики нередко надевали на «спецзадания» форму ВСУ, чтобы потом обвинять украинскую армию в различных преступлениях. На оккупированных территориях даже есть специальные пошивочные цеха, которые приводят в порядок такой камуфляж.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик одного из подразделений российско-оккупационных войск подорвался на участке, который заминировала учебная саперная группа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter