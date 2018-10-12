Квартиры в Киеве подорожают: названы примерные сроки

Общество

Не исключено, что весной 2019 года стоимость квадратного метра в новостройках увеличится на 20−25 процентов. Рост цен на жилье в Украине связан с увеличением, в частности, тарифов на энергоносители и оттоком квалифицированных специалистов из строительной сферы.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщил основатель Investment Development Property (IDP) Игорь Черненко. По его словам, увеличение цен на электроэнергию влечет собой рост тарифов на стройматериалы и логистику. «Также подорожание жилья связано с оттоком из страны представителей рабочих специальностей. Уезжают не только отдельные специалисты. Многие известные строительные компании с недавнего времени предпочитают работать за рубежом», — отметил он.

Эксперты полагают, что цены на новое жилье продолжат расти и в будущем. Так, по некоторым прогнозам, стоимость одного «квадрата» в новом доме может увеличиться на четверть.

Полный текст материала о тенденциях на рынке недвижимости в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Почему жилья строится все больше, а цены на него продолжают расти».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине планируют повысить цены на газ на 25 процентов.

А Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила увеличение в 2018 году тарифов на распределение и поставки электрической энергии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter