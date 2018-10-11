Не на 60%: Рева назвал цифру ожидаемого повышения тарифов на газ

Украина

Тарифы на газ увеличатся на 25% согласно проекту государственного бюджета. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Когда мы говорим про следующий год, мы планируем в соответствии с прогнозным показателям Нацбанка, что будет на 25% рост тарифа на газ»,— сказал министр.

При этом всем потенциально пострадавшим от повышения тарифов Кабмин обещает щедрые субсидии.

К примеру, на сегодняшний день суммы средств на субсидии, которые были заложены в бюджет на 2018 год, использованы не полностью. В этом году предстоит отдать субсидии за октябрь и ноябрь, потому что субсидия за декабрь выплачивается в январе. В Минсоцполитики надеются, что этих средств должно хватить.

«Даже если сейчас будет повышена цена на газ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг не сможет со следующего дня поднять тарифы на горячую воду или тепло, там по закону существует определенный временной лаг»,— обнадежил украинцев министр.

При этом Рева уточнил, что средствами по субсидиям распоряжается не Минсоцполитики, а Минфин. Он осуществляет финансирование этой программы и указывает, сколько им нужно спланировать средств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ обойдется «минимальными потерями». До этого сообщалось, что Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября. Также напомним, что правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.

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