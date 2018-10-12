Происшествия

Три взрыва в час: что сейчас происходит на взорванных складах под Ичней (фото)

По состоянию на утро пятницы, 12 октября, на территории 6-го арсенала под Ичней интенсивность взрывов и количество очагов тления значительно уменьшилось. На место ЧП смогла заехать специальная техника — девять пожарных танков ГПМ-54, три инженерные спецмашины и 15 пожарных автомобилей.

Как сообщают в Минобороны, специалисты проводят аэроразведку, а с началом светлого времени суток начала работать авиация ГосЧС. «15 групп разминирования осуществляют очистку административной территории арсенала, эти работы планируется завершить сегодня и провести контрольный осмотр», — говорится в сообщении.

Тем временем 21 пиротехническая группа работает в населенных пунктах, расположенных вблизи 6 арсенала. Идет работа по очистке местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов.

За время ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Черниговской области пожарные танки осуществили 89 выездов и израсходовали более 800 тонн воды. Самолеты Ан-32 ГосЧС во время 46 вылетов сбросили на территорию арсенала 368 тонн воды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ичне местные жители задержали молодых людей, которых подозревают в мародерстве.

А в ночь на 11 октября интенсивность взрывов увеличивалась на двух площадках — причиной стал ночной перепад температуры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter