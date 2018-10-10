- 20:11 Италия – Украина: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте
- 20:04 России помешают скрыть преступления в Крыму: сделан важный шаг
- 19:53 Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций
- 19:47 Главное, что костный мозг прижился: девятилетний герой "ФАКТОВ" вернулся после успешной операции из Польши
- 19:42 На оккупированном Донбассе — массовое отравление детей: боевики запугивают родителей
- 19:39 Украинцев просят отложить поездки в США
- 19:33 Россию хотят исключить из Совета Европы: названа причина
- 19:30 Украинец отправится в уникальную научную экспедицию к «кладбищу космических кораблей»
- 19:26 Филипп Киркоров нашел замену Пугачевой
- 19:09 В Ичне поймали и наказали мародеров
В Ичне поймали и наказали мародеров
В среду, 10 октября, в Ичне, где до сих пор взрываются боеприпасы на военных складах, местные жители задержали молодых людей, которых подозревают в мародерстве.
Как сообщает ТСН, парни якобы ездили по селам, из которых эвакуировали население, и грабили пустые дома. Местные, которые поймали предполагаемых мародеров, нашли в их машинах металлолом. Также они утверждают, что задержанные находились в нетрезвом состоянии и имели при себе наркотики.
«Громада заставила держать вероятных мародеров таблички „Я вор“ в руках. Однако затем парней напоили чаем и кофе, и отпустили», — говорится в сюжете.
Читайте также: Дождь из снарядов и мародеры: что говорят очевидцы о взрывах на арсенале в Ичне
Полиция пока воздерживается от комментариев инцидента, но протокол на предполагаемых мародеров составила.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники. А также о том, что военные, которые охраняли склады Министерства обороны в районе Ични, где произошли взрывы боеприпасов, были замечены на службе в пьяном виде.
О том, что в действительности стало причиной взрывов на арсенале, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать»,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.