В Ичне поймали и наказали мародеров

Украина

В среду, 10 октября, в Ичне, где до сих пор взрываются боеприпасы на военных складах , местные жители задержали молодых людей, которых подозревают в мародерстве.

Как сообщает ТСН , парни якобы ездили по селам, из которых эвакуировали население, и грабили пустые дома. Местные, которые поймали предполагаемых мародеров, нашли в их машинах металлолом. Также они утверждают, что задержанные находились в нетрезвом состоянии и имели при себе наркотики.

«Громада заставила держать вероятных мародеров таблички „Я вор“ в руках. Однако затем парней напоили чаем и кофе, и отпустили», — говорится в сюжете.

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Полиция пока воздерживается от комментариев инцидента, но протокол на предполагаемых мародеров составила.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники. А также о том, что военные, которые охраняли склады Министерства обороны в районе Ични, где произошли взрывы боеприпасов, были замечены на службе в пьяном виде.

О том, что в действительности стало причиной взрывов на арсенале, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать»,

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