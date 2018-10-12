После продолжительного затишья биржа wex.nz вновь открыла вывод средств

Пресс-релиз

Работа в полном объеме возобновлена на новом домене — wex.sc

Июль 2018 года стал проблемным месяцем для wex. nz — популярной в России и СНГ биржи криптовалют. Причина — выход новости на РБК о том, что биржа продается. Новым владельцем был объявлен представитель «ДНР» по кличке Морячок. Сразу же после этого известия рост комиссии на вывод фиатных средств начал расти. Соответственно, выросли и криптовалюты по отношению к внутрибиржевому фиату. Среди инвесторов возникла паника и, как следствие, продолжила увеличиваться комиссия на вывод и курс внутреннего wex-доллара к криптовалютам.

В августе 2018 года в Blockchain Hub Kyiv состоялась значимая встреча главы биткоин-биржи Kuna Михаила Чобаняна с номинальным директором wex Дмитрием Васильевым. Во время интервью ситуация немного прояснилась, но инвесторам, которые находились на тот момент в томительном ожидании открытия выводов, это не облегчило жизнь. По сути, Васильев по-настоящему полезной информации (а она могла бы пролить свет и снять напряжение) не предоставил, на вопросы отвечал нечетко и неконкретно. После этого интервью вопросов у инвесторов стало только больше.

Васильев подтвердил, что информация о продаже биржи достоверная, а также констатировал — сделка не состоялась. При анализе данного интервью и некоторых иных фактов становится очевидным: планируемая продажа — это лишь чья-то попытка взять управление биржей в свои руки. Открытым остается вопрос: что это было на самом деле — внутренний конфликт между действующим руководством или же воздействие на биржу со стороны внешних структур?

В сентябре 2018 г. стало известно, что бывшее руководство биржи больше не контролирует сервера и доменное имя wex. nz, хотя в их распоряжении продолжают оставаться банковские счета и криптовалюта. Такое положение дел объясняет причину закрытия вывода большей части криптовалют, ведь управляют биржей новые хозяева, а все деньги и счета находятся в руках старого руководства. Чтобы разрешить создавшийся конфликт, можно было бы просто договориться между собой, но у данной игры, видимо, иной сценарий.

Старое руководство принимает вполне обоснованное решение — открыть биржу на домене wex. sc, ведь для этого у него есть и база пользователей, и доступ ко всем средствам. Сразу же после старта на новом домене был возобновлен вывод криптовалют, а торги должны открыться в ближайшее время.

Какова дальнейшая судьба wex. nz? Ответа на этот вопрос пока нет. Если принять во внимание отсутствие финансов, чтобы выплачивать скопившиеся перед клиентами долги, становится очевидным: wex. nz не сможет существовать и будет в ближайшее время закрыт. А биржа wex. sc продолжит развитие и начнет восстанавливать утраченное доверие пользователей и свою репутацию.



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