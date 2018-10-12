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"Еще один спалился": в соцсетях высмеяли российского священника с военной выправкой (видео)

12:13 12 октября 2018   105
Александр Волков из РПЦ
Инф. «ФАКТОВ»

Во время телеэфира у кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на «России 1», что называется, «спалился» очередной представитель Русской православной церкви. Отрывок из передачи, посвященной решению Вселенского Патриархата о выведении Украинской церкви из-под протектората России, разместил в социальных сетях блогер «Фашик Донецкий».

Соловьев, в лучших традициях кремлевского агитпропа заявил, что Синод в Константинополе, сделав очередной шаг к предоставлению Томоса Украине, «не остановился на пути к большому религиозному расколу и перешел красную черту». В студии присутствовал пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков. Отвечая на вопрос ведущего о том, можно ли к нему обращаться «отец Алексей», последний четко отрапортовал: «Так точно!»

«Гэбня почти не спалилась», — прокомментировал видеорлик блогер. Не отстали от него и другие интернет-пользователи:

  • Так точно! Погоны из-под рясы торчат.
  • Это всё что нужно знать о Российской церкви.
  • Тоже полковник, как «Боширов» и «Петров». Ничто не выдавало в Штирлице разведчика…
  • Ещё один спалился…
  • Я мало снєгірьом смаженим не вдавився…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Патриарший наместник, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний заявил, что кровопролитием в Украине людей пугают те, кому оно выгодно.

А в соцсетях решение Синода в Константинополе назвали еще одним шагом от Москвы.

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