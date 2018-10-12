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Кровопролитием пугают именно те, кому оно выгодно, — митрополит о Томосе для Украины
После решения Синода о том, что церковью-матерью Украины является Константинополь, в УПЦ (КП) в очередной раз заявили, что все силовые методы решения религиозных вопросов — недопустимы. А якобы запланированные на 14 октября агрессивные действия в отношении Московского патриархата расценили как проявление гибридной войны и провокацию.
Об этом заявил Патриарший наместник, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний в интервью «Киевским епархиальным ведомостям». «Распространение подобной информации — это один из методов гибридной войны против Украины и нашей Церкви», — заявил он.
По словам митрополита Епифания, таким образом противники автокефалии, у которых нет никаких адекватных аргументов в свою пользу, пытаются отождествить идею консолидации Украинского Православия с агрессивными действиями и кровопролитием. «Цель подобных заявлений — привлечь наибольшее количество сторонников под лозунгами защиты от «гонений», — заявил митрополит.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в социальных сетях решение, принятое Синодом в Константинополе, еще одним шагом от Москвы.
Патриарх Филарет сообщил, что после решения Синода в Украине должна образоваться единая церковь, которая затем может получить Томос от Константинополя.
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