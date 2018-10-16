Устрицы содержат вещества, помогающие бороться со страшным недугом

Здоровье

Ученые из университета Солфорда (Великобритания) заявили, что в устрицах и других моллюсках содержатся уникальные сахаристые соединения, помогающие бороться с некоторыми видами рака. Специалисты уверены: на основе этих веществ можно создать химиотерапевтический препарат нового поколения. Побочные эффекты от такого лекарства будут значительно меньше, чем от существующих, убеждены исследователи.

Соединения проверяли на клетках лейкемии, рака молочной железы, легких и толстой кишки. Было обнаружено, что они воздействуют на белки раковых опухолей и уменьшают темп роста образований.

А специалисты из Национального института США еще раньше заявляли, что морская рыба и другие морепродукты защищают от рака. Если часто есть блюда из рыбы, в том числе суши, ролы, организм получает полезные жирные кислоты омега-3, которые не дают возможности развиваться онкозаболеваниям. Особенно рыбная диета полезна людям, предрасположенным к раку толстого кишечника и прямой кишки.

В исследовании участвовали две тысячи добровольцев, у 800 из которых уже диагностировали рак, а остальные были предрасположены к заболеванию. Добровольцам давали жирные сорта рыбы и другие морепродукты. Оказалось, что вероятность развития рака прямой кишки или толстого кишечника при таком питании уменьшилась практически на 40 процентов. Ученые сделали вывод: морепродукты можно употреблять ежедневно. Американские специалисты не исключают, что на основе морепродуктов можно будет создавать новые препараты от рака.

Кстати, употреблять морепродукты также полезно людям, которые подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Чтобы обеспечить организм необходимым количеством ценных омега-3 жирных кислот, достаточно съедать в неделю две порции жирной морской рыбы.

Вместе с тем некоторые ученые предостерегают от чрезмерного увлечения красной рыбой и моллюсками. Ведь большой риск того, что в них может быть высокое содержание ртути.

Французские ученые обнаружили вещество, защищающее от рака, в морских водорослях. Это природный пигмент астаксантин.

Исследования проводились на мышах, у которых был рак предстательной железы. В пищу животных добавляли астаксантин в разных дозах или плацебо. Как показали контрольные замеры, у грызунов, получавших вещество в высоких дозах, опухоли уменьшились до 40 процентов. Кроме того, астаксантин препятствовал созданию новых кровеносных сосудов в опухоли, а это значило, что образование не могло получать питание и кислород для дальнейшего развития.

В свою очередь, специалисты университета Страны Басков нашли в тропических лесах Амазонии уникальное растение, способное победить рак печени. Экстракт его листьев в лабораторных условиях уничтожил раковые клетки, не навредив здоровым тканям. По словам ученых, вещество не будет давать опухолям увеличиваться в размерах, также его можно использовать для уменьшения метастазов. Растение выделяет соединения, которые не дают раковым клеткам делиться и повреждают их ДНК.

По мнению тех же ученых из университета Солфорда, держать раковые клетки в спящем состоянии позволяет и зеленый чай, лишая их энергетической подпитки. Он подавлял обменные процессы раковых клеток, и те не могли пополнять запасы энергии и в конечном итоге умирали.

Подготовила Мария ЗАВАДА

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter