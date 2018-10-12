Мир

Маразм крепчает: в Москве безжалостно расправились с тоннами импортных сыров и колбас

В четверг, 11 октября, Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведено «профилактическое мероприятие» на территории складского комплекса, расположенного в российской столице на Сиреневом бульваре. Об этом говорится в сообщении одиозной российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«В ходе проверки выявлена молочная, а также мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации», — рапортуют в ведомстве.

В перечне выявленной продукции: сыры в ассортименте (72 наименования) производства Англии, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом более 3,9 тонны; мясная продукция — колбасные изделия в ассортименте (30 сортов) производства Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны; охлажденное мясо (говядина) производства США весом 12 кг.

В соответствии с нынешним российским законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота, и 12 октября 2018 года уничтожена (молочная продукция - механическим способом, мясная — путем сжигания) на специальном полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россельхознадзор отчитался об уничтожении 787 тонн санкционных продуктов.

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