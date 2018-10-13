Проповедь должна быть украинской: Филарет назвал язык богослужения после объединения (видео)

Украина

После создания в Украине единой поместной православной церкви речь богослужений будет в основном украинской. Об этом заявил святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает «5 Канал».

В то же время он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки.

«Богослужебная речь принципиально должна быть украинская. И проповедь украинская. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке»,— сказал Филарет.

По его словам, никакого притеснения по отношению к богослужебному языку не будет.

Напомним, что 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской поместной церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

В свою очередь святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подтвердил, что получение Томоса будет после объединения церквей в Украине. По его словам, УПЦ должна выполнить несколько условий Вселенского патриархата. Он отметил, что для создания единой православной церкви в Украине «нужно объединиться трем церквям в одну», и только тогда будет получена автокефалия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент РФ Владимир Путин экстренно созвал совещание из-за Томоса для Украины. На нем было заявлено о том, что РФ готова «защищать православных в Украине» в случае насильственного отбора храмов.

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