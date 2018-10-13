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Полуночный таран: в Киеве на Окружной ударились лоб в лоб два Volkswagen
В пятницу, 12 октября, на Окружной дороге в столице произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Golf и Volkswagen Passat. Авария случилась незадолго до полуночи, пишет «Информатор».
По словам водителя Volkswagen Golf, он ехал по Окружной дороге в направлении станции метро «Теремки». Выехав на Жулянский мост, он не заметил в темноте плавного поворота дороги. Спустя несколько секунд, он выскочил на встречную полосу и въехал в лоб движущемуся Volkswagen Passat.
От удара обе машины развернуло, они заняли два ряда дороги. У Passat сработали подушки безопасности. Автомобильное движение на данном участке было осложнено. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе на Окружной дороге, напротив дома 26 по улице Зодчих, произошло столкновение сразу 5 транспортных средств: грузовика МАН, автомобиля ЛАДА, микроавтобуса Фольксваген, Опеля и Рено.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!