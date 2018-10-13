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Происшествия

Полуночный таран: в Киеве на Окружной ударились лоб в лоб два Volkswagen

5:46 13 октября 2018   13
ДТП на Окружной
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 12 октября, на Окружной дороге в столице произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Golf и Volkswagen Passat. Авария случилась незадолго до полуночи, пишет «Информатор».

По словам водителя Volkswagen Golf, он ехал по Окружной дороге в направлении станции метро «Теремки». Выехав на Жулянский мост, он не заметил в темноте плавного поворота дороги. Спустя несколько секунд, он выскочил на встречную полосу и въехал в лоб движущемуся Volkswagen Passat.

От удара обе машины развернуло, они заняли два ряда дороги. У Passat сработали подушки безопасности. Автомобильное движение на данном участке было осложнено. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе на Окружной дороге, напротив дома 26 по улице Зодчих, произошло столкновение сразу 5 транспортных средств: грузовика МАН, автомобиля ЛАДА, микроавтобуса Фольксваген, Опеля и Рено.

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