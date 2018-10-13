Украина

Погода на выходных: острожными нужно быть водителям и астматикам

В субботу и воскресенье 13 и 14 октября, когда Украина отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, наиболее осмотрительными и острожными нужно быть водителям и людям, испытывающим проблемы с дыханием. Такое предупреждение сделала в своем блоге синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода в Украине 13 и 14 октября будет сухой и преимущественно солнечной благодаря антициклону Виктор и масштабной зоне высокого атмосферного давления. В то же время по ночам и утрам ожидаются туманы, из-за которых видимость будет падать до 300−500 метров. Поэтому водителям на дорогах стоит быть осторожнее.

Кроме того, в зоне риска окажутся люди, у которых имеются проблемы с дыханием — астма, бронхит и т. п.

«Во время туманов и слабого ветра или и штиля в воздухе повисают вредные примеси и продукты сгорания. Гуляйте на улице, минуя источники дыма и скопления автомобильных выбросов»,— посоветовала Диденко.

При этом температура по ночам останется низкой — на отметках +4−10 градусов. А вот днем столбики термометров поднимутся до +14−19 градусов. Еще теплее в дневное время суток будет на Закарпатье и на юге страны — до +17−23 градусов.

«На Покров, в День защитника Украины также ожидается комфортная погода, которая будет способствовать празднованию этих дат, без осадков, солнечно и тепло»,— порадовала синоптик.

В дальнейшем, в начале следующей недели, синоптическая ситуация в Украине также останется благоприятной, прогнозирует Диденко: «Дожди маловероятны, будет преобладать теплая погода».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помимо Натальи другие синоптики также предполагают, что в ближайшие выходные в Украине сохранится сухая и теплая погода, которую принес антициклон Viktor.

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