Новая химатака в Армянске: больницы переполнены, людям советуют покинуть город

Происшествия

Жители оккупированного Армянска в Крыму вновь жалуются на загрязнение воздуха в районе завода «Крымский титан».

«Последний выброс был 10 октября», — рассказала жительница Армянска Екатерина Пивовар, пишет «Новая газета».

«У моих детей начались те же симптомы, которые были перед эвакуацией из города: опухли глаза, кожа покрылась пятнами, появился жуткий кашель. У меня тоже глаза опухли. У знакомых — то же самое. Когда выходишь на улицу — 10−15 минут, и все начинается», — добавила она. По ее словам, в больнице ей посоветовали уезжать из города. Больницы опять переполнены.

На ухудшение самочувствия в четверг, 11 октября, начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного неподалёку Красноперекопска. По словам жителей, едкий запах вызывает у них раздражение в горле и в глазах, а также аллергию.

После публикации сообщения о ситуации в Армянске со ссылкой на Екатерину Пивовар к женщине пришли сотрудники полиции. Позже российский пропагандистский телеканал, вещающий в оккупированном Крыму, «Крым 24» выдал сюжет, в котором Пивовар называли «ударным форвардом фейковых новостей» и «пособником Украины». С обвинениями выступил глава оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.

«В социальных сетях есть небольшая категория людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, связанную с экологической обстановкой в городе. У нас на сегодняшний день продолжается мониторинг экологов. С 18 сентября (день отмены режима ЧС) ситуация в городе стабильна», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», накануне украинские пограничники сообщили об облаке дыма или испарения неизвестного происхождения над заводом «Крымский титан» в оккупированном Армянске.

В конце августа в крымском Армянске произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

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