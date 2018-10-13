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Хакеры украли данные 30 тысяч сотрудников Пентагона

9:09 13 октября 2018   11
Хакеры
Инф. «ФАКТОВ»

Пентагон подвергся кибератаке, в результате которой злоумышленникам стали доступны данные о 30 тысячах сотрудников, включая данные их кредитных карт.

Как сообщили в ведомстве, кибератака могла произойти несколько месяцев назад, но обнаружена была только недавно, сообщает Associated Press.

При этом, никакая секретная информация похищена не была. Согласно заявлению Пентагона, о взломе сообщили 4 октября. Представитель министерства подполковник Джозеф Бучино, сказал, что отдел по кибербезопасности все еще собирает информацию о масштабах взлома и виновниках. Это был провал одного коммерческого поставщика, который предоставлял услуги очень маленькому проценту от общей численности сотрудников министерства.

Агентство отмечает, что сообщение об этом взломе появилось сразу после публикации федерального доклада, в котором делается вывод о том, что программы по вооружению уязвимы для кибератак, и Пентагон не спешит защищать системы.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Латвия пострадала от кибератак российских хакеров. Под атаки Главного разведывательного управления России за последний год попали как государственные органы, так и частные предприятия и средства массовой информации.

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