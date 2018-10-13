За фигуранта "дела Мартыненко" назначили залог в 2,5 млн гривен

Украина

Суд применил к подозреваемому по делу о завладении средствами НАЭК «Энергоатом» Павлу Скаленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 ноября.

Размер альтернативного залога определен в почти 2,5 млн грн. Такое решение судья Соломенского райсуда Киева принял 12 октября, сообщают «Наші гроші».

В случае внесения залога Скаленко не будет иметь право покидать Киев и должен будет воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет.

Как писали «ФАКТЫ», Скаленко с ноября 2017 года находился в розыске. 11 октября он был задержан на основании действующего постановления суда от 06.02.2018 . Апелляционный суд в апреле этого года рассмотрел жалобу защитника Скаленко Алексея Цебенко и оставил это постановление без изменений.

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Николая Мартиненко, выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A. (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании SKODA JS as.

Дело Мартыненко расследуется с декабря 2015 года. НАБУ зарегистрировало уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе Мартыненко в рамках расследования уголовного дела о хищении средств госпредприятий в особо крупных размерах. В апреле 2017 года детективы НАБУ задерживали экс-депутата Николая Мартыненко.

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