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С 14 октября в украинской армии введено новое воинское приветствие
С 14 октября в Вооруженных Силах Украины вводится новое воинское приветствие. В уставе ВСУ закреплено, что вместо воинских приветствий советского образца будут использоваться слова «Слава Украине», а ответом на приветствие станет: «Героям слава».
Изменения в устав Вооруженных Сил Украины были утверждены законом, который 14 октября был официально опубликован и вступил в силу.
Напомним, новое приветствие уже звучало на военном параде в честь Дня независимости Украины, но тогда еще не получило статус уставного.
14 октября приветствием «Слава Украине» была открыта утренняя торжественная церемония в Министерстве обороны. На территории оборонного ведомства был открыт зал памяти защитников Украины с книгой памяти погибших. Ожидается, что посещение этого зала и почтение памяти погибших воинов станет обязательным элементом в День защитника Украины и другие даты, связанные с историей украинской армии.
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