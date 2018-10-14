С 14 октября в украинской армии введено новое воинское приветствие

Украина

С 14 октября в Вооруженных Силах Украины вводится новое воинское приветствие. В уставе ВСУ закреплено, что вместо воинских приветствий советского образца будут использоваться слова «Слава Украине», а ответом на приветствие станет: «Героям слава».

Изменения в устав Вооруженных Сил Украины были утверждены законом, который 14 октября был официально опубликован и вступил в силу.

Напомним, новое приветствие уже звучало на военном параде в честь Дня независимости Украины, но тогда еще не получило статус уставного.

14 октября приветствием «Слава Украине» была открыта утренняя торжественная церемония в Министерстве обороны. На территории оборонного ведомства был открыт зал памяти защитников Украины с книгой памяти погибших. Ожидается, что посещение этого зала и почтение памяти погибших воинов станет обязательным элементом в День защитника Украины и другие даты, связанные с историей украинской армии.

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