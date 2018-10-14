Шварценеггер посетил украинскую столицу и встретился с мэром Киева Виталием Кличко

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Арнольдом Шварценеггером, который впервые посетил украинскую столицу.

Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Времени, к сожалению, было немного, но немножко показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать большее время. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинцам», — написал Виталий Кличко.

Он также разместил видео, в котором Шварценеггер выразил свое восхищение Киевом и пообещал вернуться снова.

«Я сейчас в Киеве. Посещаю своего друга — мэра Виталия Кличко. Я рад, что мы встретились и буду рассказывать об этом в Калифорнии, — отметил Шварценеггер. — Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город. I'll be back! Hasta la vista, baby!», — сказал Арнольд Шварценеггер.

«Надеюсь, в следующий раз положительных эмоций от нашего города у тебя будет еще больше. Мы обеспечим это!», — пообещал Кличко Шварценеггеру.

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