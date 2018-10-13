Шоу-бизнес

"I'll be back": Арнольд Шварцнеггер был в восторге от Киева (видео)

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые приехал в Киев. В аэропорту кинозвезде организовали торжественную встречу с вышитым рушником и караваем, а поклонницы поделились первыми видео.

71-летний актер, бизнесмен и политик станет гостем бизнес-форума в украинской столице. «Железный Арни» намерен выступить с речью в киевском Дворце спорта.

Шварцнеггер уточнил, что прибыл в Киев по приглашению мэра и остался в восторге от города. «Я сейчас в Киеве… Я вам обещаю: я вернусь. Асталависта, бейби», — заявил он под бурные апплодисменты.



Напомним, форум, на который пригласили Шварценеггера в качестве «иконы успеха», посетит и другой звездный гость — знаменитая робот София.

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