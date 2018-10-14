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Тимошенко пообещала горнякам восстановить престиж шахтерского труда
Во время двухдневного визита на Днепропетровщину лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко встретилась с общиной, а также шахтерами и регресниками в городе Павлограде.
«Украинцы должны жить в богатой и мирной стране, а престиж шахтерского труда должен быть восстановлен», — заявила Тимошенко.
По словам лидера «Батьківщины», угольная отрасль всегда будет для нее приоритетной.
«Угольная отрасль для меня всегда была нашей украинской энергетической независимостью. И когда говорят, что угольная отрасль никому не нужна, меня это удивляет. Ведь эти люди не понимают, какое золото у нас практически под ногами. В моих личных стратегиях угольная отрасль всегда стояла, стоит и будет стоять как ведущая отрасль Украины», — отметила лидер партии, отвечая на вопрос горняков относительно будущего отечественных шахт.
Юлия Тимошенко возмущена непрофессиональным управлением государством и тем, что Украина, которая имеет свои запасы угля, импортирует его из других стран и, по сути, «уничтожает собственные рудники».
Политик заверила, что будет уделять отрасли «столько внимания и ресурсов, сколько нужно, чтобы она развивалась, и Украина была энергетически независимой».
Тимошенко поблагодарила шахтеров за самоотверженный труд и попросила «дождаться прихода новой власти, которая поставит угольную отраcль на ноги».
В благодарность горняки подарили лидеру партии икону Богородицы.
Photo by Alexander Prokopenko
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