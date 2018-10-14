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Американцу дали год условно за секс с выхлопной трубой машины в публичном месте (фото)

24-летний американец Райан Скотт Малек приговорен к одному году условно, а также к выплате штрафа в размере 200 долларов за неприличное поведение в публичном месте. Малек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, при свидетелях занялся сексом с… припаркованным на улице автомобилем. Для развратных действий он воспользовался выхлопной трубой машины. Об этом курьезном случае сообщает издание Smoking Gun.

Райан настолько увлекся этим занятием, что не реагировал на требование подоспевших полицейских немедленно остановиться. Так что стражам порядка пришлось применить к упорному жителю штата Канзас электрошокер, после чего нарушитель был госпитализирован.

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