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На Донбассе погиб 27-летний контрактник с Полтавщины: появилось фото
14 октября, в день защитника Украины, с фронта пришло печальное сообщение — в районе Зайцевого Донецкой области погиб 27-летний военнослужащий родом из райцентра Хорол Полтавской области Андрей Корна. Смертельное ранение боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получил 12 октября, подорвавшись на растяжке.
До конца службы Андрею Корне оставалось два месяца, сообщил народный депутат Украины Константин Ищейкин. До того, как подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, он служил в добровольческом батальоне спецназначения «Полтава», который является подразделением МВД. Ребята несут службу на прифронтовой территории, охраняя безопасность гражданского населения.
Кроме того, в свое время Андрей Корна выполнял задания в составе этого батальона на территории Луганской области.
У погибшего осталась мать и невеста, с которой они собирались сыграть свадьбу после его демобилизации.
Тем временем в Штабе Операции объединенных сил сообщили, что с начала суток 14 октября на Донбассе были ранены двое украинских военных. Российско-террористические войска нарушили режим перемирия 11 раз,
Напомним, на этой неделе на передовой погибла 19-летняя девушка боец ВСУ.
Фото со страницы Андрея Корны в Facebook
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.