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Украина

Многотысячный марш националистов в центре Киева: первые фото и видео

19:19 14 октября 2018   342
Марш националистов
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева продолжается Марш националистов, в котором, по неофициальным данным, принимает участие более 10 тысяч человек.

Марш стартовал в 16:45 от парка Шевченко, где зажгли первые файеры (это сделали активисты организации С14), по пути на Крещатик к колонне присоединялись новые активисты.

По информации Украинской правды, во главе колонны шли участники АТО, за ними следовали лидеры националистических сил.

Участники шествия скандировали «Слава Украине! Героям слава!», «Одна єдина соборна Україна» и более радикальные слоганы вроде «Москаляку на гілляку».

По данным полиции, беспорядков во время шествия отмечено не было.

Напомним, утром в Киеве произошли столкновения в Мариинском парке, а затем группа неизвестных радикалов попыталась блокировать Киево-Печерскую Лавру.

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