Противостояние с РФ на море: у Украины неожиданно появился новый союзник

Украина

С момента строительства Керченского моста Россия начала осуществлять провокации не только в Черном, но и Азовском море, а также в Керченском проливе. Об этом пишет в комментарии для «Апострофа» Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Эксперт уверен, что Украина наконец-то начала действия, которые демонстрируют, что она имеет такое же право пользоваться Керченским проливом и Азовским морем, как и Россия, но этого пока мало для противостояния агрессору — силы явно неравны.

«Россия ставит целью превратить Черное и Азовское моря в российское море, оттуда вытолкать страны НАТО и создать так называемые зоны отчуждения, чтобы контролировать Черное море и прилегающие территории и корабельными средствами, и средствами огневого поражения. Благодаря размещению в Черноморском флоте подводных и надводных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами „Калибр“ они контролируют радиус до 1,5 тысяч километров. Из-за существования договора между Украиной и Россией корабли третьих стран вообще не могут зайти в Азовское море без разрешения России», — считает эксперт.

Кроме того, НАТО имеет ограниченные возможности в этой сфере, поскольку есть Конвенция Монтре, которая запрещает постоянное присутствие военно-морских сил нечерноморских стран в Черном море — ограничивает и по срокам, и по водоизмещениям. Это означает, что постоянно находиться в Черном море не могут ни американские, ни британские, ни французские корабли.

Но ситуация не настолько безнадежна: сейчас НАТО пытается создать систему управления — то есть командование НАТО в Румынии, которое могло бы координировать действия военно-морских сил НАТО. На ротационной основе корабли нечерноморских стран НАТО могли бы заходить и осуществлять дежурства. Координацию этих сил могло бы осуществлять командование, которое может находиться в Констанце.

«Румыния является, я бы сказал, самым активным членом НАТО, который пытается противодействовать России, и фактически ближайшим союзником Украины в Черном море. Украина и Румыния могут вместе, при поддержке тех же США, как раз создать ту группу стран, которая будет противодействовать России в Черном море. Думаю, что Украине нужно углублять отношения с Румынией, в том числе в военно-морской сфере»,— считает Самусь.

Кроме того, эксперт полагает, что шансы России установить полный контроль над Черным и Азовским морями ограничены, поскольку любые действия будут восприниматься международным сообществом как вызов и угроза, а это приведет к новым санкциям против России. Если бы Россия попыталась остановить украинские корабли при прохождении через Керченский пролив, осуществить обстрел или другое физическое воздействие, такие действия согласно международному морскому праву классифицировали бы как акт агрессии с соответствующей реакцией международного сообщества и введением новых санкций против России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, депутат от БПП Иван Винник заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах безопасности в Черном и Азовском морях предусматривает развертывание боевых частей на Азовском побережье.

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