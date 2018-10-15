Украина

Повысят в два раза: стало известно, как вырастут за год тарифы на газ

Текущей осенью Кабмин оказался перед сложным выбором: повышать тарифы на газ или отказываться от сотрудничества с МВФ. Первое решение повлияет на рост тарифов на гарячув оду и отопление, второе — на дальнейшую судьбу гривны, что автоматически потянет за собой инфляцию. Об этом пишет politeka.

Поэтому было принято решение повышать тарифы, но не сразу, а в три этапа.

Первый этап намечен на период с 18 октября по 1 ноября — цены повысятся на 23%.

В 2019 году предусмотрено два повышения — с 1 апреля на 18% и с 1 октября — в так называемых экономически обоснованных тарифов, которые будут зависеть от стоимости импортного газа.

По словам экспертов, для того, чтобы понять, какая цена является рыночной нужно смотреть на тарифы, которые ежемесячно устанавливают для промышленных предприятий. Так, в октябре промышленность платит за газ больше 13 тысяч гривен, а тариф для населения почти вдвое ниже.

При условии если гривна будет держаться на плаву, то до следующего октября мы можем ожидать повышение цены вдвое.

Жителям городских многоэтажек, конечно, тоже интересная ситуация с газом. Ведь вслед за тарифами на голубое топливо подскочат цены и на тепло и горячую воду.

Посчитать цену горячей воды и отопления при повышении стоимости топлива несложно. Как говорят эксперты, в себестоимости теплогенерации около 80% занимает газ. Поэтому при росте цены топлива на 25% топлива, тепло подорожает на 20%, газ вырастет в полтора раза, тарифы тут же вырастут на 40%, если же газ подорожает вдвое, то нужно готовиться платить на 80% больше, чем прошлой зимой.

Так, например, если за двухкомнатную квартиру за отопление вы платили 1000 грн, то в этом году заплатите 1200 грн, а в следующем — около 1800 грн.

Предполагаемый рост тарифов за газ

Сейчас — 6958 грн/1000 куб газа.

С 1 ноября 2018 года — 8560 грн.

С 1 апреля 2019 года — 10 100 грн.

С 1 октября 2019 года — 14 000 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр соцполитики Андрей Рева назвал цифру ожидаемого повышения тарифов на газ.

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