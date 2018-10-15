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Участники Марша националистов установили рекорд по массовому исполнению гимна (видео)
Участники Марша националистов, который прошел в центре Киева 14 октября в рамках 76-й годовщины создания УПА, установили рекорд Украины.
На Европейской площади столицы они хором исполнили гимн украинских националистов «Зродились ми великої години». По данным представителя Книги рекордов Украины, участие в перфомансе приняли участие 8368 человек.
Отметим, что 24 августа 2018 песня была использована как гимн украинской армии на параде ко Дню Независимости Украины.
По данным полиции Киева, марш националистов который собрал около 15 тысяч участников. Не обошлось и без неприятных инцидентов — так, зафиксирован погром в одном из офисов в центре Киева. Его участники объяснили, что там находится штаб-квартира «партии Медведчука», однако затем оказалось, что они ошиблись адресом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.