Происшествия

Взрывы в Ичне: спасатели рассказали, в каких селах безопасно

За минувшие сутки, 14 октября, сотрудники ГоСЧС завершили работы в 24 селах, находящихся вблизи военных складов в районе Ични Черниговской области. Пиротехники продолжают очистку 16-ти километровой зоны прилегающей к арсеналу, на котором произошли взрывы.

По данным ГоСЧС, работы полностью завершены в селах Пелюховка, Вопреки, Безбородко, Шилович, Буримка, Гужовка, Городня, Новые Ольшаны, Безводовка, Радьковка, Обычев, Киколы, Хаенки, Сеск, Тишковка, Гейци, Буды, Грабов, Заудайка, Лучковка, Августовка, Дружба, Вороновка, Дзюбовка.

В этих населенных пунктах было изъято 285 взрывоопасных предметов. Обследовано 8 детских садов, 8 школ, 16 км линии газопровода.

«Всего с начала работ проверено и очищено от взрывоопасных предметов 39 населенных пунктов (100%), отработано — 242 заявки, изъято 1758 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

В районе ЧП очисткой территории занимается около 620 человек, 136 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Напомним, 9 октября 2018 примерно в 3:30 на 6-м арсенале в районе Ични Черниговской области прогремел первый взрыв, произошла детонация на складах боеприпасов Вооруженных сил Украины . Спасатели эвакуировали более 12 000 жителей из ближайших населенных пунктов. Пожар на территории арсенала потушили к вечеру 10 октября, но единичные взрывы продолжаются.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов.

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