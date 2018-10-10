Полторак заявил об атаке на арсенал под Ичней

Происшествия

Чрезвычайное происшествие на 6 арсенале под Ичней является атакой на хранилище боеприпасов. Первые взрывы прозвучали в 3:20 — сразу на трех хранилищах, а еще шесть на разных хранилищах по всему периметру и в центре прозвучали в 3:45.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Глава оборонного ведомства отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов.

«Взрывы шли так: хлопок — зарево — два хлопка — взрывы боеприпасов. Вероятно, была закладка боеприпасов для подрывов наших хранилищ. Почему не удалось сохранить? Недостаточно оборудован периметр и, по моему глубокому убеждению, все будет храниться надежно после того, как мы построим закрытые железобетонные конструкции», — заявил Степан Полторак.

По его словам, на арсенале может храниться 127 тысяч тонн боеприпасов. За последние годы более 50 тысяч тонн были передислоцированы в другие места хранения. По состоянию на 9 октября, на арсенале хранились 70 тысяч тонн, из них 43 тысячи тонн — готовые к применению, остальные — комплектующие или же боеприпасы, не находящиеся на вооружении ВСУ и подлежащие утилизации.

Эксклюзивное интервью с генерал-лейтенантом Игорем Романенко по поводу ЧП в Черниговской области читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники.

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