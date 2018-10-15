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Украинские военные летчики провели учения на Донбассе: появилось яркое видео
Военная авиация, входящая в состав Объединенных Сил на Донбассе, провела учения по поддержанию действий морских сил и средств, а также подразделений, действующих на суше. Видео опубликовал штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что целью учений было повышение подготовки экипажей тактической авиации.
«Летные экипажи преодолевали систему ПВО в условиях помех, а также условно наносили удары по средствам ПВО, аэродромам, коммуникациям условного противника, вели воздушную разведку. При этом совершали посадку на аэродроме и готовились к повторному вылету», — прокомментировали яркое видео в штабе ООС.
Напомним, ранее в Штабе Операции Объединенных сил опубликовали видео ликвидации российского беспилотника украинским боевым вертолетом. А 12 октября вражеский беспилотник был сбит украинской системой ПВО.
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