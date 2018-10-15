- 15:35 В Кремле отреагировали на жесткое высказывание Трампа о Путине
- 15:34 В центре Киева масштабный пожар: подробности, фото и видео
- 15:10 Шварценеггер vs Чичерина: в сети нашли показательную разницу между Киевом и Донецком
- 15:05 В России похитили и угрожали убить сотрудника Amnesty International
- 14:32 Умер экс-министр обороны Украины Валерий Шмаров
- 14:29 «Взорвался газовый котел — и сынок вспыхнул, как факел»: как украинского малыша спасают в клинике Бостона
- 14:23 Украинские военные отбили атаку боевиков под Авдеевкой: подробности операции
- 13:48 Гонялся за детьми с ножом и молотком: в сети показали неадекватного киевлянина
- 13:45 Даяна Ястремская ворвалась в топ-70 мирового теннисного рейтинга
- 13:37 Белорусского священника наказали за критику главы РПЦ Кирилла
Гонялся за детьми с ножом и молотком: в сети показали неадекватного киевлянина
В Киеве родители школьников организовали поимку неадекватного мужчины, который гонялся на их детьми со скотчем и молотком. О случившемся в Facebook рассказала киевлянка Светлана Савицкая, дочка которой также стала объектом охоты.
По ее информации, мужчина гнался за детьми, а когда его поймали, в сумке нашли нож, молоток, скотч и веревки.
«Берегите детей!!! Прошу сделать репост! Пусть это увидят в прокуратуре! Таких нельзя выпускать на волю!!!», — написала киевлянка, опубликовав фото задержания предполагаемого педофила.
Подозреваемого передали полиции
Инцидент произошел 14 октября в Соломенском районе на улице Питерской.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове родители школьников провели целую спецоперацию, выслеживая педофила, рассылавшего их детям сообщения скабрезного содержания. Мужчина интересовался не только девочками, но и мальчиками, сообщила мама одной из пострадавших шестиклассниц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...