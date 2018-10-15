Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Гонялся за детьми с ножом и молотком: в сети показали неадекватного киевлянина

13:48 15 октября 2018   302
Гонялся за детьми с ножом и молотком: в сети показали неадекватного киевлянина
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве родители школьников организовали поимку неадекватного мужчины, который гонялся на их детьми со скотчем и молотком. О случившемся в Facebook рассказала киевлянка Светлана Савицкая, дочка которой также стала объектом охоты.

По ее информации, мужчина гнался за детьми, а когда его поймали, в сумке нашли нож, молоток, скотч и веревки.

«Берегите детей!!! Прошу сделать репост! Пусть это увидят в прокуратуре! Таких нельзя выпускать на волю!!!», — написала киевлянка, опубликовав фото задержания предполагаемого педофила.

Подозреваемого передали полиции

Инцидент произошел 14 октября в Соломенском районе на улице Питерской.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове родители школьников провели целую спецоперацию, выслеживая педофила, рассылавшего их детям сообщения скабрезного содержания. Мужчина интересовался не только девочками, но и мальчиками, сообщила мама одной из пострадавших шестиклассниц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины