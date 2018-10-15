Происшествия

Гонялся за детьми с ножом и молотком: в сети показали неадекватного киевлянина

В Киеве родители школьников организовали поимку неадекватного мужчины, который гонялся на их детьми со скотчем и молотком. О случившемся в Facebook рассказала киевлянка Светлана Савицкая, дочка которой также стала объектом охоты.

По ее информации, мужчина гнался за детьми, а когда его поймали, в сумке нашли нож, молоток, скотч и веревки.

«Берегите детей!!! Прошу сделать репост! Пусть это увидят в прокуратуре! Таких нельзя выпускать на волю!!!», — написала киевлянка, опубликовав фото задержания предполагаемого педофила.

Подозреваемого передали полиции

Инцидент произошел 14 октября в Соломенском районе на улице Питерской.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове родители школьников провели целую спецоперацию, выслеживая педофила, рассылавшего их детям сообщения скабрезного содержания. Мужчина интересовался не только девочками, но и мальчиками, сообщила мама одной из пострадавших шестиклассниц.



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