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В меру циничный: один из отравителей Скрипалей работал официантом в бистро

Один из возможных исполнителей отравления семьи Скрипалей в Солсбери Александр Мишкин (по версии СМИ, это настоящее имя Александра Петрова) ранее работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным.

Это было еще во время учебы Мишкина в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, сообщает Дождь.

По его словам, «Гарсон» тогда было одним из самых «достойных мест» Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги. Мишкина Евдокимов называл «общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным» молодым человеком.

«Давал какие-то рекомендации по здоровью. <…> Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», — вспоминает он.

По словам Евдокимова, он узнал «Петрова» еще во время интервью Маргарите Симоньян. После этого он написал в соцсетях пост и обратился к коллегам по «Гарсону», которые согласились, что «Петров» похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Как писали «ФАКТЫ», агент ГРУ России Александр Мишкин тоже оказался героем России. Мишкин получил высшую российскую государственную награду в 2014 году, причем «за подвиги в Украине».

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