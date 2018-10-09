«Сельский диджей»: появились новые подробности о втором отравителе Скрипалей

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В Bellingcat назвали настоящую фамилию второго из отравителей Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Расследователи утверждают, что под видом Александра Петрова в Великобританию приезжал Александр Мишкин.

Как сообщает ВВС, узнавшае подробности его биографии, Александр Мишкин — уроженец поселка Лойга в Архангельской области России. «Александра Петрова» по фотографиям опознал земляк Денис Краснов, с которым удалось пообщаться журналистам. Краснов, в школе учившийся на два класса младше, вспомнил, что они с Мишкиным хоть и были в разных компаниях, но хорошо знали друг друга.

По словам земляка, Мишкин учился на «четыре» и «пять», а также увлекался музыкой. «В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные… Дискотеки вел в поселке. Больше на западную (музыку) уклон был у него. Mo-Do, E-Type, короче, техно», — рассказал Денис Краснов и добавил, что Александр Мишкин немного играл на гитаре, но не на публику. Он также сообщил, что около 10 лет назад Мишкин получил героя России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обнародование реальных данных об отравителях Сергея Скрипаля в Солсбери привело к настоящей катастрофе российской военной разведки — наряду с Анатолием Чепигой («Руслан Боширов») и его подельником оказались засвечены десятки военных разведчиков РФ.

Тем временем в России нашли человека, на которого возложили ответственность за провалы сотрудников российской военной разведки в кибероперациях за рубежом — им стал полковник ГРУ Константин Бахтин. Он — близкий друг Чепиги — «Боширова».

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