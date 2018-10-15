Разрыв отношений РПЦ с Константинополем: Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля

Украина

В Киевском патриархате назвали решение Синода Русской православной церкви «минской схизмой». Так озаглавил свой пост в Facebook спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

«Синод МП повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества», — написал он.

По его словам, патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви.

«Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула все Православие в конфликт. Но после него ситуация рано или поздно будет излечена и РПЦ вернётся в общение», — добавил он.

Зоря сообщил, что теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием — через поместную украинскую Церковь?

Как писали «ФАКТЫ», 15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом и разорвал отношения с Константинополем.

11 октября Синод Вселенского патриархата своим решением снял анафему с Киевского патриарха Филарета. Также Константинополь признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.

В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и низложить его, а также членов его Синода.

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