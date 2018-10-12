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В РПЦ собрались низложить патриарха Варфоломея и создать свои приходы в Стамбуле

В Московском патриархате предлагают организовать бунт против Вселенского патриарха Варфоломея и низложить его, а также членов его Синода. С таким предложением выступил член синодальной Библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

Как написал он в Facebook, для этого необходимо созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный Собор. Также он предложил открыть приходи РПЦ в Турции.

«Ввиду отпадения бывшего Константинопольского патриархата от Церкви создать епархии и приходы РПЦ на территории Турции, включая Стамбул», — пишет российский церковник.

По его мнению, следует также объявить, что Константинопольский патриархат «учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под неё». Церковник Кирилла предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, «анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем поместных Церквей».

Как писали «ФАКТЫ», Синод Вселенского патриархата 11 октября снял анафему Киевского патриарха Филарета и признал каноничной его церковь. Также Константинополь признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха, коей она была до этой аннексии.

В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и пригрозили «ответными мерами» после проведения Синода РПЦ в Минске.

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