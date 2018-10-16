70-летняя наводчица: на Донбассе выявили пенсионерку, которая «сдавала» позиции украинских военных

Украина

Около двух лет назад украинские добровольцы выявили в Донецкой области местную жительницу в возрасте 70 лет, которая сообщала незаконным группировкам о позициях подразделений ВСУ, координируя таким образом огонь по ним. Об этом рассказала для «Вголос» бывшая военнослужащая ДУК ПС Инна Грищенко.

«Наши воины не могли понять, почему их все время обстреливают, хотя они постоянно меняют место дислокации. Оказывается, что 70-летняя бабушка „сидела“ на телефоне и сдавала наши позиции», — рассказывает Инна.

С какой целью и из каких побуждений она это делала, не известно. В данный момент выяснить судьбу женщины не представляется возможным, однако о каком-либо последовавшем для нее наказании защитница Украины не сообщила.

В то же время многие жители региона, по словам добровольцев, не скрывают своих антиукраинских позиций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе ликвидирован заместитель командира боевой машины из РФ, воевавший за боевиков «ДНР». Вблизи оккупированного Докучаевска была расстреляна машина с боевиками, в которой находились трое террористов.

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