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В прежнем формате: США и Великобритания отказались участвовать в переговорах по Донбассу
Представители США и Великобритания неофициально сообщили Украине, что их страны не будут входить в договоренности по мирному урегулированию на Донбассе в качестве участников переговоров. Об этом сообщил в эфире телеканала Zik заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука.
Он отметил, что позиция в вопросе урегулирования у стран-партнеров не меняется больше 2,5 лет.
«США с Великобританией не имеют желания присоединяться к таким переговорам… Когда я слышу призывы о привлечении наших партнеров из США или Великобритании — отличная идея, я тоже „за“. Но 2,5 года я общаюсь с нашими иностранными партнерами на высшем уровне, ни одного раза я не слышал ни от США, ни от Великобритании даже теоретических разговоров о присоединении к такому формату переговоров»,— продолжил Тука.
Кроме того, Россия вряд ли согласится на расширение формата за счет новых участников, который в процесс урегулирования никак не вовлечены.
«Еще с 2014 года неизменной остается позиция Российской Федерации, которая заключается в том, что Россия не видит США как сторону таких переговоров»,— считает чиновник.
Напомним, что ранее в интервью «ФАКТАМ» политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк высказал мнение, что до выборов в Украине не стоит надеяться на какое-либо продвижение в переговорном процессе в Минске. Кроме того, сам по себе формат Минска эксперт назвал нежизнеспособным. Единственное, что выполнялось, — это гуманитарные договоренности. Группа по гуманитарным вопросам действительно была самой эффективной из всех подгрупп минского формата переговоров.
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