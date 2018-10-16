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30 килограмм за десять месяцев: отказ от алкоголя помог толстушке стать симпатяшкой
Жительница Великобритании Дионн Мейн (Dionne Mein) похудела на 30 килограммов за десять месяцев, отказавшись от алкоголя и изменив образ жизни. Об этом сообщает LADBible.
Сообщается, что в 2017 году 22-летняя девушка решила поучаствовать в благотворительном флешмобе «Трезвый октябрь», которая подразумевает отказ от употребления спиртного. Тогда она весила 99 килограммов и регулярно употребляла алкогольные напитки: каждый день после работы она выпивала один или два бокала вина, а за выходные на вечеринках с друзьями — около пяти литров сидра.
Продержавшись около месяца, Мейн обнаружила, что похудела на три килограмма. Девушка сильно удивилась и обрадовалась, но стоило ей вернуться к обычному образу жизни, как она снова набрала вес. В январе 2018 года британка решила возобновить эксперимент. Ко всему прочему, она отказалась от вредной пищи и записалась в спортзал.
«Я отказалась от алкоголя, внесла небольшие корректировки в диету и начала ходить в зал. Я не считала калории, просто перестала заказывать еду и начала готовить дома. Люди думают, что надо есть только салат, чтобы похудеть, но я почти не ела салат и достигла цели»,— объяснила она.
Поначалу тренировки давались ей очень тяжело, теперь же Мейн очень нравится ходить в зал, она проводит там около шести часов в неделю.
Сейчас Мейн весит 69 килограммов и носит 40 размер одежды вместо 50-го. Она призналась, что потеря веса помогла ей обрести уверенность в себе. Во время диеты британка встретила своего парня, который тоже худел. Теперь она употребляет алкоголь только по праздникам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная блогер рассказала, как похудеть на 35 килограммов.
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