Украина

Медведчук как отвлекающий маневр: стало известно, что Путин задумал на выборах в Украине

Известный российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что на выборах в Украине у Кремля есть две цели. Об этом пишет «Главред».

Во-первых, Россия будет активно пугать украинцев, что им надо сделать «правильный» выбор, потому что «неправильный выбор» будет якобы означать военную эскалацию.

«Сразу оговорюсь, я не верю, что Путин на нее реально пойдет. С технической точки зрения такая возможность есть, но с политической подобный аллармизм маловероятен. В Кремле понимают, что это приведет к колоссальным политическим издержкам, людским потерям, а главное совершенно ничего не может ему дать с точки зрения финального результата. Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно»,— уверен экс-депутат Госдумы.

Во-вторых, через свою агентуру влияния Россия приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказывались бы люди, которые способны провести эффективны и позитивные для украинцев экономические и социальные реформы.

Кремль не рассчитывает, что можно избрать пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде. Демонстративная поддержка людей типа Медведчука является банальным отвлекающим маневром.

Основной интерес России — чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.

«Главная задача Кремля — в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе — чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля. А для этого нужно чем хуже, тем лучше», —считает Пономарев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Пономарев заявил, что военные действия в акваториях Черного и Азовского морей невозможны — у Украины практически нет флота.

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