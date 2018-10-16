Стиль жизни

Сайт бренда, в платье которого Меган вышла на публику после объявления о беременности, рухнул из-за наплыва посетителей (фото)

Меган Маркл и принц Гарри, объявившие накануне о том, что ждут первенца, приняли участие в устроенной в их честь приветственной церемонии от генерал -губернатора Австралии Питера Косгроува в его резиденции. Корсгроув и его супруга подарили герцогу и герцогине первые подарки для их будущего ребенка — игрушечных кенгурят и детские угги. Меган и Гарри также встретились с фанатами возле здания знаменитого сиднейского оперного театра.

Для этих мероприятий, открывающих первое зарубежное турне герцога и герцогини Сассекских, беременная Меган, которая перестала прятать свою фигуру, выбрала белое платье от австралийского дизайнера Карен Джи стоимостью 1800 долларов. Как сообщает Daily Mail, буквально через несколько минут после того, как жена принца появилась на публике, сайт модельера рухнул из-за наплыва посетителей, в очередной раз продемонстрировав «эффект герцогини»: все наряды, в которых появляются Меган Маркл и Кейт Миддлтон, мгновенно раскупают.

37-летняя Меган дополнила скромное элегантное платье украшениями принцессы Дианы — ее золотым браслетом и серьгами в виде бабочек, которые принцесса Уэльская надевала во время турне по Канаде в 1986 году.

Ранее «Факты» писали, что не всех обрадовала новость о беременностти Меган. «Бесчувственная» Меган Маркл довела до слез принцессу Евгению и расстроила тысячи женщин по всему миру.

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