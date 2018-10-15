На Донбассе погиб украинский воин

Украина

В ходе противостояния с силами агрессора на Донбассе погиб украинский солдат. На протяжении дня 15 октября российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил в Facebook штаб Операции объединённых сил. По данным штаба, оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Так, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и еще двое получили ранения. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение по открытию огня. Как сообщили в штабе, сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как писали «ФАКТЫ», 15 октября стало известно также об ещё одной утрате украинской армии. Так, в Винницкой области погиб военнослужащий одной из воинских частей. Его тело обнаружили повешенным его родственники по адресу проживания его жены.

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