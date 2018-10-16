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Беларусь вслед за Россией объявила церковную войну Константинополю
Белорусская православная церковь (БПЦ) заявила о расторжении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение принято после Синода РПЦ в Минске 15 октября, сообщает белорусская редакция «Радио Свобода».
«Белорусская православная церковь приняла решение как автономная часть РПЦ, признав решения Синода РПЦ и приняв их к исполнению», — говорится в сообщении.
Отметим, что Белорусскую православную церковь возглавляет гражданин Российской Федерации — Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Павел — в миру Георгий Васильевич Пономарев — гражданин России, родился в Казахстане, является предстоятелем Белорусской Православной Церкви, постоянный член Священного синода РПЦ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом и разорвал отношения с Константинополем.
Такой шаг московские священники предприняли в ответ на решение Синода Вселенского патриархата о признании аннексии Киевской митрополии московскими патриархами незаконной и возврате территории Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.
В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Поступали даже предложения предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и низложить его, а также членов его Синода.
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