- 12:50 Стало известно, кто будет представлять Украину на переговорах в Минске вместо Кучмы
- 12:25 Где смотреть онлайн Украина — Чехия: расписание трансляций матча Лиги наций
- 12:23 Три года вместе: Алина Гросу показала своего избранника
- 12:18 Аброськин рассказал о связях украинских воров в законе с российскими спецслужбами
- 11:54 Двое украинских теннисистов дисквалифицированы пожизненно
- 11:47 В Украине озвучили план Кремля по вмешательству в украинские выборы
- 11:43 Порошенко инициирует передачу Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриарху
- 11:42 Какие квартиры в новостройках пользуются спросом у украинцев
- 11:41 Горячая штучка: звезда «Универа» выложила в сеть соблазнительное фото
- 11:29 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Какие квартиры в новостройках пользуются спросом у украинцев
За последние годы в Украине построено немало нового жилья. Однако далеко не все квартиры в новостройках продаются. Только в Киеве около 70 тысяч непродажных квартир в новых жилых комплексах. По словам экспертов, сегодня людям зачастую не хватает на это собственных средств, а ипотечное кредитование почти не доступно из-за высоких процентных ставок. В таких условиях наиболее популярно небольшое жилье.
«На сегодняшний день около 60% всего проданного нами жилья — это однокомнатные квартиры. Популярными остаются и смарт-квартиры. Но застройщики сознательно ограничивают количество такого жилья при проектировании, поскольку большое число маленьких квартир автоматически снижает привлекательность объекта для других покупателей», — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела продаж мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.
«Наибольший интерес сейчас вызывают полноценные однокомнатные квартиры небольшой площади (36—38 квадратных метров) с просторной кухней, в которой можно оборудовать зону отдыха, и отдельной комнатой-спальней. Покупателями таких квартир являются молодые семьи, для которых это первое жилье. У них в приоритете максимально эффективное использование пространства и экономия на коммунальных платежах. Часто они даже отказываются от балкона или лоджии в пользу жилой зоны.
Популярность двухкомнатных и трехкомнатных квартир составляет приблизительно 20—25% в каждой категории. Покупатели такого жилья достаточно требовательны, прежде всего к видовым характеристикам их будущей квартиры. Помимо больших кухонь-гостиных и светлых комнат с двумя окнами, весомым аргументом является наличие гардеробной, балкона или лоджии. «Двушки» и «трешки» приобретают семьи с детьми, которые не собираются расширяться и менять жилье в ближайшее время. Часто это уже не первая покупка, поэтому квартира выбирается очень тщательно.
Интересно также и перераспределение спроса в пользу объектов формата «город в городе». И это неудивительно, поскольку каждый из нас хочет жить там, где есть все необходимое. Это благоустроенные дворы, детские сады, школы, супермаркеты, магазины, кафе, аптеки, медицинские учреждения и паркинги", — подчеркнул специалист.
Более подробно о нынешней ситуации на первичном рынке жилья и преимуществах новых квартир перед старым жилым фондом, «ФАКТАМ» рассказали эксперты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»