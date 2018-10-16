Какие квартиры в новостройках пользуются спросом у украинцев

Деньги

За последние годы в Украине построено немало нового жилья. Однако далеко не все квартиры в новостройках продаются. Только в Киеве около 70 тысяч непродажных квартир в новых жилых комплексах. По словам экспертов, сегодня людям зачастую не хватает на это собственных средств, а ипотечное кредитование почти не доступно из-за высоких процентных ставок. В таких условиях наиболее популярно небольшое жилье.

«На сегодняшний день около 60% всего проданного нами жилья — это однокомнатные квартиры. Популярными остаются и смарт-квартиры. Но застройщики сознательно ограничивают количество такого жилья при проектировании, поскольку большое число маленьких квартир автоматически снижает привлекательность объекта для других покупателей», — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела продаж мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

«Наибольший интерес сейчас вызывают полноценные однокомнатные квартиры небольшой площади (36—38 квадратных метров) с просторной кухней, в которой можно оборудовать зону отдыха, и отдельной комнатой-спальней. Покупателями таких квартир являются молодые семьи, для которых это первое жилье. У них в приоритете максимально эффективное использование пространства и экономия на коммунальных платежах. Часто они даже отказываются от балкона или лоджии в пользу жилой зоны.

Популярность двухкомнатных и трехкомнатных квартир составляет приблизительно 20—25% в каждой категории. Покупатели такого жилья достаточно требовательны, прежде всего к видовым характеристикам их будущей квартиры. Помимо больших кухонь-гостиных и светлых комнат с двумя окнами, весомым аргументом является наличие гардеробной, балкона или лоджии. «Двушки» и «трешки» приобретают семьи с детьми, которые не собираются расширяться и менять жилье в ближайшее время. Часто это уже не первая покупка, поэтому квартира выбирается очень тщательно.

Интересно также и перераспределение спроса в пользу объектов формата «город в городе». И это неудивительно, поскольку каждый из нас хочет жить там, где есть все необходимое. Это благоустроенные дворы, детские сады, школы, супермаркеты, магазины, кафе, аптеки, медицинские учреждения и паркинги", — подчеркнул специалист.

Более подробно о нынешней ситуации на первичном рынке жилья и преимуществах новых квартир перед старым жилым фондом, «ФАКТАМ» рассказали эксперты.

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