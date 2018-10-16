Смертельное лобовое ДТП под Киевом: легковушка влетела в фуру (фото)

Происшествия

По Киевом произошло кровавое ДТП на автодороге М-07 Киев-Ковель. Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Skania.

В результате ДТП водитель и два пассажира Volkswagen погибли на месте происшествия, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киевской области молоковоз протаранил фуру с яблоками. В результате столкновения грузовик MAN перевернулся, водитель получил травмы руки и головы.

8 октября на Надднепрянском шоссе в Киеве Toyota Camry влетела в стоящую у обочины фуру DAF. По словам брата водителя легковушки, Toyota двигалась от Дарницкого моста в сторону Южного.

Camry перестраивался в правый ряд, чтобы повернуть на Железнодорожное шоссе. Перед поворотом у обочины стояла фура. Также шофер Camry утверждал, что фура стояла без знака аварийной остановки. В свою очередь водитель грузовика рассказал, что его машина сломалась и он ее ремонтировал.

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