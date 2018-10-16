Вытащить Украину из долговой ямы смогут только реальные реформы, — Сергей Рыбалка

Украина

Сегодня Украина находится в непростой экономической ситуации. В последнее время не редко можно слышать мнения экспертов даже об угрозе дефолта. И для этого есть объективные предпосылки, такие как девальвация гривни, рост государственного долга, инфляция. Однако из любого положения есть выход. О нынешней экономической ситуации в стране и путях выхода из затянувшегося кризиса «ФАКТАМ» рассказал народный депутат от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

— Ситуация действительно очень сложная. Общая задолженность Украины, включая долги частных компаний, составляет приблизительно 114 млрд долларов. Это практически 100% нашего ВВП. В странах с неустойчивой экономикой, какой является Украина, это серьезная угроза дефолта. Мы сейчас выплачиваем по долгам больше, чем зарабатываем. В 2019 году планируется отдать по внутренним и внешним долгам более 10% ВВП. Это 38% государственного бюджета на следующий год. Столько мы тратим на медицину, образование, армию, МВД, СБУ и все антикоррупционные органы вместе взятые. Только проценты по кредитам составляют 4% ВВП, при том, что в бюджете на следующий год заложены 3% роста ВВП. Но в реальности будет меньше. МВФ уже ухудшил данный прогноз до 2,7%. То есть экономика страны работает в минус.

После масштабного экономического кризиса, который Украина пережила в 2014—2015 годах, это мизерный рост. Тогда наша экономика упала на 15%. Такие темпы еще больше усиливают наше отставание от мира. Он движется быстрее. К примеру, экономики Узбекистана и Непала в прошлом году выросли на 7,5%. Лаоса и Камбоджи — на 7%.

Поэтому, как писал классик, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее».

Для выхода из долговой ямы необходимы радикальные реформы, которых мы не видим. Сегодня все ветви власти должны иметь антикризисный план реформ, а его нет.

Не меньше проблем в вопросах стоимости энергоносителей, жилищно-коммунальных услуг и социальной защиты населения. Согласно договоренностям с МВФ, газ для населения должен подорожать примерно на 25%. Это потянет за собой рост тарифов на жилкомуслуги. А новым порядком предоставления субсидий Кабмин лишил примерно 4 миллионов украинских граждан государственной поддержки в преддверии зимы.

Недавно я общался с жителями Никопольского района моей родной Днепропетровской области. По их словам, некоторые вынуждены разводиться, прожив вместе по 20−30 лет, выписываться-перепрописываться, лишь бы не потерять субсидию. Потому что многим не хватает денег даже на нормальные продукты питания, не говоря уже про коммуналку. И это в селе, где у людей есть подсобное хозяйство!

— А почему так происходит?

— Думаю, проблема в коррупции, которая в первую очередь убивает инвестиционную привлекательность Украины. В нынешнем году прогнозный показатель прямых внешних инвестиций составляет 2,5 млрд долларов. Это копейки! Украинцы, работающие за границей, пересылают на родину в несколько раз больше. Для сравнения: в 2008 году мы имели 10 млрд иностранных инвестиций. Даже в сложном 2013 году извне пришло 4 млрд.

Причины нежелания инвесторов вкладывать в Украину всем известны. Это коррупция, незащищенность прав собственности, произвол госорганов, невозможность найти справедливость в судах. Достаточно вспомнить недавнюю волну репрессий со стороны СБУ в отношении целого ряда IT-компаний.

Именно поэтому наши молодые и талантливые программисты вынуждены работать на транснациональные компании, делая для них уникальные программы, которые мы, украинские пользователи, потом вынуждены покупать за огромные деньги. Именно поэтому происходит отток из страны наиболее работоспособных граждан. Люди едут в поисках лучшей жизни, потому что в Польше минимальная зарплата 500 евро, а в Украине — 3700 гривен.

— Сейчас многие говорят, что только новый кредит от МВФ может спасти страну от дефолта. Так ли это?

— К сожалению, без кредита МВФ мы действительно в следующем году не обойдемся. Напомню, что нам нужно отдать в 2019-м около 10 млрд долларов. А в этом году будут две избирательные кампании. Поэтому потока инвестиций ждать явно не приходится. Объемы нашего экспорта не вырастут — мы не использовали белую полосу хорошей конъюнктуры на мировых рынках. В этом году мы в лучшем случае достигнем лишь 70% от уровня нашего экспорта 2012 года. К тому же импорт рос намного быстрее. По сути страна производит и продает за границу дешевые сырьевые товары: грубый металл, химию, руду и пшеницу, а покупает иностранную технику. Можно сказать, живет за счет внешних кредитов. А нам нужно кардинально сокращать долги.

Но не так, как это уже делали. Я напоминаю, что по условиям реструктуризации, которую провело правительство в 2015 году, если рост ВВП превысит 3%, то Украина будет платить кредиторам миллиарды долларов за превышение этого порога роста. Проще говоря, все, что Украина заработает в следующем десятилетии, нам придется отдавать. Но мы обязаны вырвать страну из этой финансовой ямы.

— По вашему мнению, что нужно делать власти, чтобы вывести страну из экономического кризиса?

— Нам нужны системные реальные реформы, а не их имитация. В первую очередь в сфере борьбы с коррупцией. Бороться с коррупцией надо не снизу вверх, а сверху вниз! Об этом много говорят, но ничего не меняется. К сожалению, новые антикоррупционные структуры занимаются разборками между собой. Дела, которые заводятся на чиновников, либо вовсе не доходят до суда, либо там и разваливаются. При этом топ-чиновники различных государственных структур и компаний сейчас получают сумасшедшие зарплаты и многомиллионные премии. Однако мы не видим отдачи от их работы. Я думаю, правоохранители просто не тем занимаются. Вместо того чтобы искать, за что бы привлечь к ответственности народных депутатов, нужно заняться борьбой с тотальной контрабандой, наносящей многомиллиардный ущерб экономике страны. В частности, только от того, что наш лес-кругляк уходит за границу под видом дров, страна теряет 6−8 млрд гривен в год.

Наша фракция подала законопроект о запрете вывоза леса. После различных манипуляций документ был принят, но с поправкой, разрешающей вывоз дров. И под видом дров за границу уходит отличная украинская древесина. Из нее делают мебель, которую потом продают нам же. В результате за границей остаются рабочие места, развитие технологий, наполнение бюджета. А мы считаем, что нужно создавать стимулы для развития производства в Украине, что позволит поднимать зарплаты, пенсии и уйти от кредитного ярма, в котором мы находимся уже многие годы.

Вторая проблема — это отсутствие внутри страны доступного кредитования как для бизнеса, так и для населения. Скажите, какой бизнес может развиваться, взяв кредит под 17−19% годовых? Да никакой! Возьмите Европу или Америку. Там банки дают ссуды под 3−5%. И там бизнес процветает и экономика развивается. Все успешные страны создают кредитные стимулы для приоритетных направлений.

Третья проблема — неравные условия для экспорта. То, что мы сегодня производим в Украине высокотехнологичного, мы не можем сделать конкурентоспособным для внешних рынков. Два года назад был принят закон об экспортно-кредитном агентстве, которое должно брать на себя выплату по кредитным и страховым процентам для приоритетных производителей-экспортеров. Но это агентство до сих пор не работает, так как Кабмин не может его запустить.

У нас есть прекрасные самолеты завода Антонова. Но предприятие не может конкурировать с зарубежными производителями, которые берут кредиты под 2−4%. Не говоря уже о том, что во многих странах существует прямая государственная поддержка ведущих промышленных предприятий. Американская компания «Боинг» получила государственную поддержку на сумму 60 млрд долларов, а европейская «Айрбас» — 40 млрд евро. Китай вкладывает десятки миллиардов в создание своего самолетостроения. Скажите, как с ними конкурировать?

У нас есть закон об индустриальных парках, Он позволит создавать новые современные производственные мощности, ориентированные на экспорт продукции. Компании, которые будут вкладывать свои деньги в развитие таких парков, будут иметь определенные налоговые преференции, позволяющие им быстрее и эффективнее работать. Но этот закон лег под сукно, так как власти он, видимо, не нужен.

Президент, Кабмин и парламент должны ежедневно работать над продвижением украинских товаров на мировые рынки. Для посольств главным критерием их эффективности должен стать рост нашего экспорта в стране их пребывания. Всем политикам необходимо работать с иностранными коллегами, чтобы доносить нашу точку зрения, как в экономике, так и относительно геополитических интересов Украины.

— Вы часто ездите в США, а также месяц назад стали сопредседателем межпарламентской комиссии Украина — Австрия. В чем смысл международной деятельности депутата?

— Любой государственный деятель должен внимательно следить за тем, какие изменения происходят в современном мире. Чтобы понимать, как ускорить развитие Украины и продвигать ее интересы. США имеют огромное влияние на мировую политику и экономику, поэтому все страны стараются налаживать прямые контакты с американскими политиками. К тому же воюющей Украине необходима поддержка сильных мировых партнеров. Вспомните Израиль. Имея давние связи с американской элитой, эта страна десятилетиями получает безвозмездную военную помощь на несколько миллиардов долларов в год.

Другой пример — Австрия. На первый взгляд, маленькая европейская страна. Украина больше Австрии в семь раз территориально и почти в пять раз — по численности населения. Однако по экономическим показателям все наоборот. Австрия входит в двадцатку самых богатых стран мира по показателю ВВП на душу населения. Он в шесть раз выше украинского. Сегодня почти забылось, что Австрия была империей, в которую входила и часть Украины. И австрийская элита прагматично думает о будущем. Украинские политики и чиновники должны учиться у австрийских коллег экономическому прагматизму. Сегодняшняя цель австрийской власти — продвижение их экспорта, освоение новых рынков и привлечение австрийского бизнеса к выгодным инвестиционным проектам. Именно высокие экономические показатели дают Австрии влияние внутри Евросоюза и вообще на международной арене.

Украинской власти стоит углублять экономическое сотрудничество с Австрией, продвигать свой экспорт и привлекать австрийские инвестиции, причем желательно в высокотехнологичные производства. Нам нужно объяснять свою позицию о ситуации на Донбассе австрийским политикам. Известно, что Россия делает все, чтобы сблизиться с европейскими странами и снять с себя экономические санкции. А Украине нужен мир. Поэтому нам необходимо как можно больше союзников на мировой арене.

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