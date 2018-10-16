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Украина

Ишемия, аритмия, разлагающаяся печень: сестра Сенцова рассказала о его состоянии после голодовки

15:00 16 октября 2018   101
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов, который закончил длительную голодовку, находится в очень тяжелом состоянии. Об этом заявила его сестра Наталья Каплан.

«Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы», — рассказала она, сообщает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, выход из голодовки — достаточно серьезная процедура и сейчас никто не может сказать, выживет ли Сенцов. Она также сообщила, что у ее брата нет оптимизма относительно своего будущего: последние письма Олега очень пессимистичны.

«Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет… Может и верит, но уже не ждет этого… Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него», — рассказала Каплан.

Как писали «ФАКТЫ», Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.

По мнению врача-анестезиолога университетской клиники «Хадасса» в Израиле Владимира Бродского, Сенцов останется человеком с инвалидностью на всю оставшуюся жизнь даже если удачно выйдет из голодовки.

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