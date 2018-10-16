Украина

Взрывы на военных складах в Украине: озвучены шокирующие цифры о потерях

В результате пожаров на артиллерийских складах за последние 2,5 года в Украине было уничтожено боеприпасов более чем на 2 миллиарда долларов. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский на согласительном совете.

«Официально информирую, что за последние 2,5 года, начиная со Сватово и заканчивая Ичней, уничтожено боеприпасов более чем на 2 миллиарда долларов», — сказал он.

Пашинский рассказал, что в прошлом году после пожаров на складах в Балаклее и Калиновке комитет Рады разработал методическое пособие по предотвращению таких инцидентов. Пособие было передано руководству Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, однако, по словам главы комитета, «ничего за год сделано не было».

По его словам, нужно в корне менять систему хранения боеприпасов, субординационные линии.

«Сейчас боеприпасы хранит Генштаб и несет полную ответственность. Но, как показывает опыт, он не в состоянии справляться с этим заданием. Нужно взять под четкий контроль парламента эти проблемы и решить их», — заявил Пашинский.

В связи с этим Пашинский анонсировал завтрашнее заседание комитета по нацбезопасности.

Напомним, о взрывах на военном арсенале возле населенного пункта Ичня, что в Черниговской области, стало известно 9 октября. Пожар на территории арсенала потушили к вечеру 10 октября, но единичные взрывы продолжались еще несколько дней.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов. По словам генпрокурора Луценко, на арсенале под Ичней не были готовы к контрдиверсионной работе — база не была готова к условиям военного времени.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям до 15 декабря планирует очистить от взрывоопасных предметов территорию в районе 6-го арсенала Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области.

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