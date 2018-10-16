Взрывы в Ичне могли устроить с помощью мобильного телефона

Украина

Взрывы на арсеналах в Ичне могли быть организованы с помощью мобильного телефона. Такую версию озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в момент начала взрывов на арсенале № 6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

По его словам, правоохранители открыли новое уголовное производство по факту взрывов на военных складах в Ичне — по статье о диверсии, ст. 113 Уголовного кодекса. Матиос добавил, что есть уже некоторые результаты следствия и доказательства.

Матиос рассказал, что уже допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина — с использованием полиграфа. Все наряды, которые находились перед этими взрывами, так и во время взрыва и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов допрошены с применением полиграфа.

«В момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода», — сказал главный военный прокурор.

Он отметил, что осмотр места происшествия на складах свидетельствует об аналогичном характере взрывов как в Ичне, так и в Калиновке и Балаклее, которые являются не характерными для начального взрыва разорванного снаряда или выстрела к реактивной системы огня.

«За несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание у территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами», — заявил Матиос.

Как писали «ФАКТЫ», взрывы на 6-м арсенале Минобороны начались в ночь на 9 октября, в течение суток с 16-киломтеровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек. Интенсивные взрывы продолжались несколько дней.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов.

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