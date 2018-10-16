Украина

Как теперь будет предоставляться жилье военным и их семьям

В нашей стране начал действовать новый порядок предоставления жилья военным. Во вторник, 16 октября, вступили в силу нормы новой Инструкции по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями.

Согласно этому документу обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей теперь осуществляется за счет:

нового, освобожденного или приобретенного жилья;

предоставления денежной компенсации за положенное жилье, но по согласию военнослужащего;

переоборудования нежилых помещений фонда Минобороны в жилые, кроме помещений, расположенных на территориях, используемых по назначению военными частями.

Также документ гласит, что военнослужащим, у которых выслуга 20 лет и более, а также членам их семей жилье предоставляется для постоянного проживания или по их желанию выплачивается денежная компенсация. Такая помощь полагается один раз в течение всего времени прохождения военной службы при условии, что ими не было использовано право на бесплатную приватизацию жилья.

Стоит отметить, что распределение жилых помещений между воинскими частями, военными комиссариатами и квартирно-эксплуатационными учреждениями осуществляется пропорционально количеству военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В этом же постановлении урегулирован порядок аренды жилья и выплаты денежной компенсации за наем жилого помещения военнослужащими. Также указан механизм оплаты коммунальных услуг семьями военнослужащих.

Кстати, недавно правительство существенно изменило порядок участия граждан в государственной программе «Доступное жилье». Как заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, правительство обеспечивает компенсацию 30% средств на приобретение доступного жилья от государства или местных бюджетов, а также компенсирует 50% суммы при покупке жилья для внутренне перемещенных лиц и участников АТО. Подробнее обо всех нововведениях читайте вскоре в интервью с председателем правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергеем Комнатным.

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