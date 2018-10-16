Внук «знаменосца Победы» — один из лидеров криминального мира Украины

Украина

На днях 60-летний юбилей отметил самый известный в Украине вор в законе грузинского происхождения по прозвищу «Антимос». Неоднократные попытки выслать его из страны остановил Верховный суд Украины.

— После того как в Грузии был принят закон, направленный на борьбу с ворами в законе, их там не осталось. Весь контингент грузинских воров разъехался практически по всему миру. Я недавно был в Эстонии на встрече по борьбе с организованной преступностью, и буквально все с ужасом рассказывали о том, что в Швейцарии, Франции, Австрии, Чехии и Польше — везде присутствует воровской контингент грузинской национальности. И у нас их довольно много. Сейчас в Украине находится 25—30 человек. Это «Антимос», «Мело», «Гелани» и так далее. Список очень большой, — рассказал «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

— Когда-то «Антимоса» лишили украинского гражданства и депортировали в Грузию, откуда он, говорят, «поделившись» частью своего состояния, сразу же улетел в Испанию…

— После чего вернулся в Одессу. С господином «Антимосом» пока не закончился процесс по поводу его украинского гражданства. Одно из должностных лиц Госмиграционной службы несколько лет назад совершило преступление, подделав документы и выдав «Антимосу» паспорт гражданина Украины. Вина чиновника уже доказана, он осужден. А «Антимос» теперь оспаривает наши претензии к нему по поводу его гражданства. Несмотря ни на что, у него на руках паспорт, который он незаконно получил благодаря служебному подлогу сотрудника Госмиграционной службы. Идут судебные процессы, и я уверен, что к концу года он покинет пределы Украины.

Полное интервью с Вячеславом Аброськиным о том, как воры в законе пытаются контролировать экономику и все ветви власти в Украине, читайте здесь. Сегодня же мы рассказываем об одном из самых известных в нашей стране воре «Антимосе».

Валерий Хухутиевич Кантария (cогласно полученному в Украине паспорту имя и фамилия были изменены) более известен как вор в законе «Антимос», он же — «Антик». Родился в 1956 году в семье учителей в Грузии. Он не просто однофамилец знаменитого Мелитона Кантарии: младший сержант, водрузивший знамя победы над рейхстагом, — его двоюродный дедушка. «Коронован», по одной версии, еще в 18 лет, когда получил первый срок — за кражу. По другим данным, в 1992 его короновал ныне покойный главарь воровского мира «Дед Хасан».

К этому времени «Антимос» переехал в Украину, где, по сведениям правоохранителей, организовал под Киевом банду рэкетиров. Позже перебрался в Одессу, где в руководстве города важную должность занимал его земляк, известный в криминальных кругах как Ваха. В то время черноморскую Пальмиру наводнили чеченцы и другие кавказцы, занимавшиеся, в частности, наркотрафиком, грабежами и рэкетом.

Некоторое время кавказцев сдерживал криминальный авторитет «Карабас» (Виктор Куливар), руководивший уголовным (и не только) миром Одессы. Его отличали честность в делах, справедливость, непререкаемый авторитет и нелюбовь к наркодельцам и «беспредельщикам». Но в апреле 1997 года «Карабаса» застрелили. Во время передела сфер влияния криминальную власть в городе захватили чеченцы. На этой волне и поднялся «Антимос», костяк группировки которого они составляли. Группировка контролировала рэкет, грузинских барсеточников, угонщиков автомобилей и квартирных воров, имела долю от наркотрафика, контрабанды и транзита нефти. В результате на сходке в Москве воры поставили его «смотрящим» по южным регионам Украины, а вскоре — и по всей стране. «Антимос» открыто живет с гражданской женой и дочерью, крестит детей друзьям-нардепам и не скрывает своего воровского звания.

В августе 2007 года бывшего начальника паспортной службы Макаровского райотдела милиции Киевской области изобличили в незаконной выдаче более сотни украинских паспортов — в том числе кавказским уголовным авторитетам, незаконно ставшим гражданами Украины. По утверждению правоохранителей, таким образом паспорт получил и «Антимос». Несмотря на это Приморский суд Одессы вынес решение, что тот является гражданином Украины и паспорт ему выдан законно. Решение было опротестовано, и в результате в 2009 году Высший админсуд его отменил.

МВД Грузии прислало обращение, указав, что «Антимос» не выходил из гражданства Грузии, в связи с чем за совершенные там преступления подлежит суду и должен отбывать наказание на родине. В тот же день его задержали и депортировали в Грузию. Бывший милиционер, «выдавший» ему украинское гражданство, к тому времени уже был осужден и отбывал срок. Сам «Антимос» утверждает, что приехал в Украину в начале 1991 года и жил здесь в момент провозглашения независимости. И впоследствии, как гражданин бывшего СССР, проживающий на территории Украины, законно получил украинское гражданство.

В Грузии, по некоторым данным, «Антимос», практически не выходя с территории аэропорта, подписал ряд документов, потеряв при этом несколько банковских счетов и часть недвижимости в Европе. После чего ему дали возможность улететь в Испанию, откуда он перебрался поближе к Украине — в Турцию. А в 2016 году Верховный суд Украины вернул ему украинское гражданство, и 30 декабря 2016 года «Антимос» прилетел в Одессу.

Он не забывает и детей от первой жены, с которой переехал в Украину еще во времена СССР. О его старшей дочери Тамаре известно мало: женщина обосновалась в Одессе, числилась соучредителем в нескольких предприятиях, занимающихся, в частности, игровым («лотерейным») бизнесом.

А сын «Антимоса» Нурик к уже 20 годам стал завидным женихом, занимался легальным бизнесом в Одессе, вел светскую жизнь в Киеве, тусуясь в клубах с Артемом Милевским, с которым играл за молодежь «Динамо». Несмотря на то что сам Нури в незаконных действиях на тот момент замечен не был, правоохранители считают, что его бизнес основан на легализованные доходы отца. Несколько лет назад Нури собирался жениться на известной украинской певице Анастасии Приходько, которая родила ему дочь, но пара рассталась.

В прошлом году Нури попытались выдворить из Украины. Полиция заявила, что после экстрадиции «Антимоса» Нури стал его представителем в Одесском регионе и «неоднократно принимал участие в совершении преступлений». Доказать это не смогли, но через Госмиграционную службу получили письмо от МВД Грузии о грузинском гражданстве Нури. Его украинские гражданский и загранпаспорт аннулировали как полученные незаконно (при получении в 2002 году в Одессе и дальнейшем переоформлении паспорта использовались разные свидетельства о рождении, выданные с разницей в год в Аджарии и Абхазии) и попытались выдворить Нури из нашей страны. Но суд первой инстанции в выдворении отказал, и дело погрязло в судах.

Пока правоохранители пытаются доказать, что «Антимос» и его сын не являются гражданами Украины и выдворить их в Грузию, вор в законе отметил 60-летний юбилей. Среди подарков — торт, украшенный воровской звездой с надписью «Антик».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кировоградской области правоохранители сорвали воровскую сходку, уложив участников застолья лицом в землю.

В Украине запретили въезд более ста российским «ворам в законе», которые могли быть причастны к похищению людей, вымогательству, торговле оружием и наркотическими веществами.

Грузинского вора в законе арестовали в Каталонии, Испания. Он и восемь членов его преступной группировки грабили в Барселоне и на средиземноморском побережье Испании богатых людей.

А в конце сентября в Одессе задержали известного «вора в законе», прибывшего туда по поддельному загранпаспорту.

После гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко в Ростове-на -Дону (Россия) собрались криминальные авторитеты, чтобы поделить сферы влияния в террористической «ДНР».

*Фото сайта «Думская» и из открытых источников

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